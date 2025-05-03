Улицу 9 мая в Красноярске превратили в «улицу ПОЧЁТА»

«На улице 9 Мая разместилась галерея портретов ветеранов Великой Отечественной войны, которым решением Президента страны было присвоено звание Почётных граждан Красноярска. Проезжая в эти праздничные дни по улице 9 Мая, обратите внимание на портреты наших ветеранов Великой Отечественной войны, которым в этом году решением президента страны было присвоено звание Почётных граждан Красноярска», — заявил Логинов.