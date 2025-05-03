Депутат настаивает на весенних каникулах для россиян

«Есть смысл зафиксировать в производственном календаре праздничные дни с 1 мая по 9 мая без перерыва между ними», — рассказал депутат в разговоре с ТАСС. Он пояснил, что россияне смогут без спешки подготовиться к дачному сезону и выполнить все запланированные работы на своих приусадебных участках. Для школьников и студентов это станет дополнительным преимуществом, особенно для тех, кто готовится к предстоящим экзаменам.