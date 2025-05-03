Полсотни деревьев сакуры высадят в центре Волгограда

Где именно будут высажены эти деревья, не уточняется. Согласно проекту госконтракта, об этом подрядчику сообщат дополнительно после аукциона. Привезти саженцы сакуры в Волгоград компания — победитель торгов будет обязана в течение двух календарных дней с момента заключения контракта. Результаты объявленного муниципальным предприятием конкурса станут известны 14 мая.