МВД: мошенники рассылают поддельные штрафы за нарушения ПДД

Мошенники научились подделывать квитанции для уплаты штрафов за нарушения правил дорожного движения (ПДД), которые якобы зафиксировали камеры фотовидеофиксации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МВД России.
Поддельные квитанции аферисты рассылают по почте от имени ГИБДД.
«Оплачивая такой “штраф”, автовладелец на самом деле переводит деньги мошенникам», — отметили в МВД.
На оборотной стороне листа, кроме фотографии транспортного средства, есть бланк-квитанция с банковскими реквизитами для уплаты штрафа. В графе «получатель штрафа» вместо «Управления Федерального казначейства» мошенники указывают счет платежной электронной системы: «Яндекс. Деньги», «QiwiКошелек», «02», «РБКМани» и так далее.
При получении поддельного бланка-квитанции для оплаты штрафа поличейские просят обращаться в правоохранительные органы.
Ранее россиян предупредили о схеме мошенничества с обещанием материальной помощи.