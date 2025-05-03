МВД: мошенники рассылают поддельные штрафы за нарушения ПДД

На оборотной стороне листа, кроме фотографии транспортного средства, есть бланк-квитанция с банковскими реквизитами для уплаты штрафа. В графе «получатель штрафа» вместо «Управления Федерального казначейства» мошенники указывают счет платежной электронной системы: «Яндекс. Деньги», «QiwiКошелек», «02», «РБКМани» и так далее.