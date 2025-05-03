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Майские без перерыва: В Госдуме предложили сделать все дни с 1 по 9 мая выходными

Антропенко предложил сделать рабочие дни между майскими праздниками выходными.

Источник: Комсомольская правда

Депутат Госдумы Игорь Антропенко предложил сделать период с 1 по 9 мая непрерывными выходными днями. В интервью ТАСС парламентарий отметил, что такой подход позволит гражданам лучше организовать свой отдых и подготовку к дачному сезону.

Антропенко подчеркнул, что текущая практика с рабочими днями среди праздников создает неудобства. По его словам, люди тратят много времени на дорогу, а многие граждане берут отгулы, что создает проблемы работодателям. Депутат уверен, что непрерывные выходные будут особенно полезны школьникам и студентам в период подготовки к экзаменам.

Парламентарий предложил закрепить эту норму в производственном календаре. Он отметил, что речь не идет о предприятиях с посменным графиком работы.

«Есть смысл зафиксировать в производственном календаре праздничные дни с 1 мая по 9 мая без перерыва между ними. Граждане спокойно смогут подготовиться к дачному сезону и выполнить все необходимые работы на своих участках», — подчеркнул депутат.

Прежде эксперт Института соцанализа и прогнозирования РАНХиГС Марина Лопатина напомнила, что россияне, которым придется работать в выходные и праздничные майские дни, имеют право на компенсацию. Работающим в праздничные и выходные дни должна начисляться оплата не ниже уровня двойного тарифа.