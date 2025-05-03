Майские без перерыва: В Госдуме предложили сделать все дни с 1 по 9 мая выходными

Антропенко подчеркнул, что текущая практика с рабочими днями среди праздников создает неудобства. По его словам, люди тратят много времени на дорогу, а многие граждане берут отгулы, что создает проблемы работодателям. Депутат уверен, что непрерывные выходные будут особенно полезны школьникам и студентам в период подготовки к экзаменам.