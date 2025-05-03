Девять беспилотников сбили над Ростовской областью в ночь на 3 мая

С 22:00 до 5:00 дежурными средствами ПВО были сбиты девять дронов над Ростовской областью. Об этом сообщили в Минобороны.
Всего за прошедшую ночь было уничтожено 170 украинских БПЛА самолетного типа. Над Крымом была отражена атака 96 беспилотников, над Краснодарским краем сбили 47 дронов, восемь — над Брянской областью, еще восемь — над Курской и два — над Белгородской областью.
Ранее врио губернатора Юрий Слюсарь сообщил, что беспилотники сбили над Новошахтинском, Каменском, Октябрьским, Усть-Донецким и Целинским районами.
— Из-за падения обломков БПЛА загорелась крыша двух домов в поселке Целина. Из одного дома было эвакуировано двое взрослых и три ребенка. А второй дом был нежилым, — сообщил он.