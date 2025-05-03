Синоптик спрогнозировал погоду в Москве на сегодня

«Сегодня характер погоды в столичном регионе будет формировать приближающийся с запада теплый атмосферный фронт. Он постепенно закроет небо над регионом плотными облаками и во второй половине дня отметится кратковременными дождями. Температура воздуха в Москве сегодня подрастет до плюс 11 — плюс 13 градусов, в Подмосковье ожидается плюс 9 — плюс 14, на юге региона — до плюс 16 градусов», — рассказал Леус.