Синоптик спрогнозировал погоду в Москве на сегодня

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Кратковременный дождь ожидается в Москве в субботу, воздух прогреется до плюс 13 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
«Сегодня характер погоды в столичном регионе будет формировать приближающийся с запада теплый атмосферный фронт. Он постепенно закроет небо над регионом плотными облаками и во второй половине дня отметится кратковременными дождями. Температура воздуха в Москве сегодня подрастет до плюс 11 — плюс 13 градусов, в Подмосковье ожидается плюс 9 — плюс 14, на юге региона — до плюс 16 градусов», — рассказал Леус.
Синоптик отметил, что будет дуть юго-западный ветер со скоростью 5−10 метров в секунду, в середине дня — порывистый. Атмосферное давление продолжит падать, к вечеру барометры покажут 738 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.