Метеоролог Позднякова предупредила москвичей о грозе 4 мая

Дождь с грозой в дневное время в воскресенье, 4 мая, ожидаются в столичном регионе. Об этом в разговоре с «Вечерней Москвой» рассказала ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
По словам эксперта, город окажется под влиянием атлантического циклона, который принесет с собой осадки. Столбики термометров ночью покажут около плюс 4−6 градусов, а днем воздух прогреется до 16−18 градусов выше нуля. Метеоролог добавила, что 4 мая также ожидается ветер с порывами до 12−15 метров в секунду.
— Воскресенье станет самым теплым днем в первой декаде мая, — отметила Позднякова.
Специалист рассказала, что погода в столичном регионе уже начала налаживаться после резкого похолодания. Метеоролог также поделилась подробным прогнозом вплоть до 8 мая. При этом всего за 1 мая в Москве выпало рекордное количество осадков — 28 миллиметров. Подобного явления не было с начала XX века. Позднякова в беседе с «ВМ» подробно объяснила, почему выпал снег в столичном регионе в начале мая.