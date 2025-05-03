Метеоролог Позднякова предупредила москвичей о грозе 4 мая

Специалист рассказала, что погода в столичном регионе уже начала налаживаться после резкого похолодания. Метеоролог также поделилась подробным прогнозом вплоть до 8 мая. При этом всего за 1 мая в Москве выпало рекордное количество осадков — 28 миллиметров. Подобного явления не было с начала XX века. Позднякова в беседе с «ВМ» подробно объяснила, почему выпал снег в столичном регионе в начале мая.