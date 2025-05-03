Володин рассказал о рассмотрении законопроекта о наказании для дропперов

Законопроект на рассмотрение палаты парламента внесло правительство РФ 2 мая 2025 года. Предлагается дополнить статью 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей» новыми положениями. Согласно инициативе, к уголовной ответственности будут привлекаться лица, способствующие кибермошенникам в выводе через электронные средства платежа похищенных у людей денег. За такие преступления будет грозить вплоть до 6 лет лишения свободы со штрафом до 1 миллиона рублей.