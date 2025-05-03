Власти Хасанского округа собираются строить дорогу в объезд круглогодичного курорта

Сам курорт будет включать в себя не только комфортабельные отели и апартаменты, но и аквапарк с подогреваемыми бассейнами, банные комплексы, школу водных видов спорта, медицинский центр, многофункциональную арену, парк аттракционов, рыбный рынок и другие объекты инфраструктуры. Общая площадь комплекса превысит 150 гектаров, а береговая линия составит 1,6 километра. Планируется строительство семи гостиниц разной категории с общей вместимостью 3,8 тысячи номеров. Ожидается, что средняя загрузка составит 60%, а в пиковые сезоны — до 95−100%. Курорт сможет одновременно принимать до 3 тысяч посетителей.