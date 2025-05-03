Власти Хасанского округа собираются строить дорогу в объезд круглогодичного курорта

Власти Хасанского округа в Приморье объявили тендер на разработку проектной документации по строительству дороги, которая пойдет в обход планируемого круглогодичного курорта, сообщает ИА PrimaMedia. Трасса планируется двухполосной, она будет иметь асфальтобетонное покрытие, а ее длина составит порядка пяти километров. Первоначальная цена контракта — 25 млн рублей.
Администрация Хасанского округа разметила на госзакупках конкурс на проектирование объекта капитального строительства «Строительство объездной дороги местного значения в обход морского курорта» в середине апреля этого года.
Согласно документам, поставщик обязуется выполнить инженерные изыскания вместе с проектированием самой трассы. Строительная длина автомобильной дороги составит 5 километров. Полос движения будет две. Предусмотрены также два примыкания — подъезда к морскому курорту. Вид покрытия — асфальтобетонное.
Ширина земляного полотна составит 15 метров, а проезжей части — 7,5 метров (обе полосы). Также в документах намечен тротуар в три метра с двух сторон, с учетом велосипедного движения. Таким образом, ширина обочины с тротуаром составит 3,75 м — это фактически ширина целой полосы.
Срок выполнения работ по контракту — 25 октября 2025 года.
Добавим, что круглогодичный курорт в Хасанском округе в живописной бухте Алеут близ Зарубино будет построен ориентировочно к 2030 году. В марте 2024 года губернатор Приморья Олег Кожемяко презентовал проект перед президентом Владимиром Путиным. Проект вошел в федеральный проект «Пять морей и озеро Байкал».
Первые его гостиничные комплексы должны открыться в 2028 году, что позволит раскрыть рекреационный потенциал территории и поставить ее в один ряд с такими туристическими брендами, как Алтай, Крым и Сочи.
Сам курорт будет включать в себя не только комфортабельные отели и апартаменты, но и аквапарк с подогреваемыми бассейнами, банные комплексы, школу водных видов спорта, медицинский центр, многофункциональную арену, парк аттракционов, рыбный рынок и другие объекты инфраструктуры. Общая площадь комплекса превысит 150 гектаров, а береговая линия составит 1,6 километра. Планируется строительство семи гостиниц разной категории с общей вместимостью 3,8 тысячи номеров. Ожидается, что средняя загрузка составит 60%, а в пиковые сезоны — до 95−100%. Курорт сможет одновременно принимать до 3 тысяч посетителей.
Общий объем инвестиций оценен в 30 млрд рублей.
В этом году также планируется разработать схемы внешнего электроснабжения принимающих устройств потребителей проекта, для чего в ходе апрельской корректировки краевого бюджета были выделены дополнительные средства региональному Минэнерго.