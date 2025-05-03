IV форум «ЭКОМОЛОДЕЖЬ-2025» прошел в Иркутске

В Иркутске и на побережье Байкала прошло масштабное экологическое событие — IV Всероссийский молодежный экологический форум «ЭКОМОЛОДЕЖЬ-2025». Мероприятие собрало более 250 участников очно и привлекло рекордное количество зрителей онлайн — более 2500 человек ежедневно.
— «ЭКОМОЛОДЕЖЬ-2025» — это не просто форум, а уникальная площадка, где сама молодежь создает экособытие, объединяясь для защиты природы. Такой интерес закономерен: он отражает и высокий уровень экспертов, и растущее стремление молодого поколения к экологическим инициативам. Главная ценность форума — в том, что его участники не только получают новые знания, но и становятся настоящей командой, способной организовывать масштабные проекты, — отметила основатель и директор форума Ярослава Дицевич.
Форум объединил представителей более 10 регионов России, включая 30 экосообществ, 14.
школ, 23 вуза, четыре детских сада и 15 коммерческих и общественных организаций. Участники обсудили актуальные вопросы экологии, обменялись опытом и разработали новые проекты для улучшения экологической ситуации в регионе и стране.
Одним из значимых итогов форума стало заключение соглашений о сотрудничестве между.
ассоциацией «ЭкоМолодежь» и шестью организациями, включая школы и вузы Иркутской области, а также Иркутский региональный волонтёрский центр.