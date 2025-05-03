IV форум «ЭКОМОЛОДЕЖЬ-2025» прошел в Иркутске

— «ЭКОМОЛОДЕЖЬ-2025» — это не просто форум, а уникальная площадка, где сама молодежь создает экособытие, объединяясь для защиты природы. Такой интерес закономерен: он отражает и высокий уровень экспертов, и растущее стремление молодого поколения к экологическим инициативам. Главная ценность форума — в том, что его участники не только получают новые знания, но и становятся настоящей командой, способной организовывать масштабные проекты, — отметила основатель и директор форума Ярослава Дицевич.