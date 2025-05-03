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В Пермском крае за неделю от укусов клещей пострадали более 900 человек

Число обратившихся со случаями присасывания клещей выросло в четыре раза.

Источник: Комсомольская правда

Снег и дождь пермским клещам не помеха. Их активность за прошедшую неделю выросла в разы. Голодные кровососы нашли своих жертв на территории 40 округов Пермского края. В медучреждения региона с начала периода активности клещей после их присасывания обратились 1252 человека, включая 327 детей.

За неделю с 24 апреля по 1 мая число пострадавших от клещей составило 914 человек, из которых 243 случая пришлись на детей.

Наиболее опасными с начала сезона являются: Пермский округ — 205 обращений, Пермь — 198, Краснокамский округ — 93, Кунгурский округ — 81, Чайковский — 72, Кудымкарский округ — 68. На них приходится около 75% случаев присасывания клещей.

Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю сообщило о результатах лабораторных исследований клещей, снятых с пострадавших. Более трети случаев, 35,1%, приходится на клещей с иксодовым боррелиозом (ИКБ), 1,6% — моноцитарным эрлихиозом человека (МЭЧ), 0,6% — гранулоцитарным анаплазмозом, 0,4% — вирусным энцефалитом (КВЭ).