В Пермском крае за неделю от укусов клещей пострадали более 900 человек

Снег и дождь пермским клещам не помеха. Их активность за прошедшую неделю выросла в разы. Голодные кровососы нашли своих жертв на территории 40 округов Пермского края. В медучреждения региона с начала периода активности клещей после их присасывания обратились 1252 человека, включая 327 детей.