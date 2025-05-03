Минсвязи сказало, когда 5G появится в Беларуси

Ткач напомнил, что 1 апреля 2025 года глава государства подписал указ № 139 об инвестиционном проекте, предусматривающем внедрение технологии 5G в Беларуси в период с 2025 до 2034 года. Он уточнил, что указанный проект реализуется и было анонсировано, что в текущем году в Минске будут открыты несколько зон, где можно будет воспользоваться 5G.