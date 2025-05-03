Минсвязи сказало, когда 5G появится в Беларуси. Подробности в эфире Первого информационного телеканала озвучил первый заместитель министра связи и информатизации Павел Ткач.
Ткач напомнил, что 1 апреля 2025 года глава государства подписал указ № 139 об инвестиционном проекте, предусматривающем внедрение технологии 5G в Беларуси в период с 2025 до 2034 года. Он уточнил, что указанный проект реализуется и было анонсировано, что в текущем году в Минске будут открыты несколько зон, где можно будет воспользоваться 5G.
Заместитель министра отметил, что проект намерены реализовывать в несколько этапов. Первый предполагает обеспечить в течение двух лет покрытие 70% Минска.
— Второй этап — в течение трех лет это будет 70% всех областных центров. Третий этап — в течение пяти лет это 99% города Минска, областных центров и всех населенных пунктов с численностью жителей в 50 тыс. и более, — пояснил Павел Ткач.
Представитель Минсвязи сообщил, что на завершающем этапе планируется до конца 2034 года покрыть 99% населения. Вместе с тем он подчеркнул, что озвученные планы могут корректироваться. В том случае, если будет видно, что технология востребована и требует опережающего внедрения, то будут приниматься меры, чтобы его ускорить.