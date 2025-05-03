Самый длинный подвесной мост Беларуси открыли после реконструкции

«Символично, что открытие происходит между двух значимых дат — Дня труда и 80-летия Великой Победы, символизируя их неразрывную взаимосвязь. Именно победа над немецко-фашистскими захватчиками позволила нашему народу сосредоточить усилия и весь потенциал на мирном созидательном развитии, добиться выдающихся успехов в социально-экономическом строительстве», — сказал он.