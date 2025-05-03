Самый длинный подвесной мост Беларуси открыли после реконструкции

МИНСК, 3 мая — Sputnik. Самый длинный подвесной мост в Беларуси через реку Неман открыли после реконструкции, сообщается Telegram-канале губернатора Гродненской области.
Торжественная церемония его открытия состоялась вечером в пятницу, 2 мая.
Как отметил глава региона Юрий Караев, новый подвесной мост — это уникальный неповторимый объект, аналогов которому нет в Беларуси.
«Символично, что открытие происходит между двух значимых дат — Дня труда и 80-летия Великой Победы, символизируя их неразрывную взаимосвязь. Именно победа над немецко-фашистскими захватчиками позволила нашему народу сосредоточить усилия и весь потенциал на мирном созидательном развитии, добиться выдающихся успехов в социально-экономическом строительстве», — сказал он.
По мнению губернатора, этот подвесной мост в парковой зоне города является его визитной карточкой. Он важен и нужен как для жителей самого райцентра, так и для повышения его туристической привлекательности.
Реконструкция
Реконструкция пешеходного моста в городе началась в июле 2024 года, для этого сооружение почти полностью разобрали, а на его месте наладили понтонную переправу. Мостостроители заменили старые канаты на новые — их общий вес составил 40 тонн, а длина более 2,5 километра.
Власти Гродненской области рассчитывают, что сооружение станет одной из главных туристических достопримечательностей региона и страны в целом.
Изначально сообщалось, что торжественная церемония открытия моста состоится в конце апреля. Но позже было принято решение перенести ее на 2 мая. Причиной было то, что 29 апреля в Беларуси отмечается Радуница, когда белорусы традиционно посещают могилы близких.