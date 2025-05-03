В омском аэропорту у самолета отказала тормозная система

«02.05.2025 зона ответственности Новосибирского РЦ ЕС ОрВД. В 02:42 (UTC) аэропорт Омск (Омск-Центральный) КВС доложил о прерывании взлета по причине отказа тормозной системы и запросил проверку на ВПП. В 02:47 (UTC) КВС доложил о готовности на взлет. Самолет: А-321, RA-73178, рейс AFL1639 по маршруту: Омск — Москва (Шереметьево)», — отмечается в сообщении.