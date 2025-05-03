Ричмонд
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В донской столице из-за аварии на сетях горячей воды нет в 75 домах

В Ворошиловском районе Ростова-на-Дону в 75 домах отсутствует горячая вода из-за аварии на сетях.

Источник: Коммерсантъ

Об этом глава города сообщил в своем Telegram-канале. Он пояснил, что эти аварии выявили серьезные дефекты в существующей системе, и ремонт продолжается для исправления ситуации.

«Опрессовка сетей — это важный процесс, который позволяет проверить прочность и герметичность трубопроводов. Он необходим для выявления и устранения потенциальных утечек и слабых мест в системе до наступления холодов. Однако, к сожалению, в ходе проведения этой работы в Северном микрорайоне произошло несколько порывов на сетях», — сказано в сообщении.

По информации администрации города, благодаря работе специалистов ресурсоснабжающих служб, горячая вода стала поступать в 417 жилых дома из временно отключенных 492-х. Над устранением последствий аварии работают пять бригад.

«Мы делаем все возможное, чтобы восстановить горячее водоснабжение в домах (горожан) как можно скорее», — заверили в ростовской мэрии.