В донской столице из-за аварии на сетях горячей воды нет в 75 домах

«Опрессовка сетей — это важный процесс, который позволяет проверить прочность и герметичность трубопроводов. Он необходим для выявления и устранения потенциальных утечек и слабых мест в системе до наступления холодов. Однако, к сожалению, в ходе проведения этой работы в Северном микрорайоне произошло несколько порывов на сетях», — сказано в сообщении.