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ГАИ предупредила минчан про ограничение движения на проспекте Машерова 5 мая

ГАИ сказала про ограничение движения на проспекте Машерова 5 мая.

Источник: Комсомольская правда

ГАИ предупредила минчан про ограничение движения на проспекте Машерова 5 мая. Подробности рассказали в пресс-службе УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

В сообщении сказано, что по причине подготовки к торжественным мероприятиям, которые посвящены Дню Победы, 5 мая в период с 22.00 до 00.00 6 мая будет ограничено движение всего транспорта по проспекту Машерова. В ГАИ уточнили, что речь идет про участок от улицы Даумана до проспекта Победителей. В ведомстве просят водителей учитывать указанную информацию в момент выбора маршрута в данные дни.