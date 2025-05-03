ГАИ предупредила минчан про ограничение движения на проспекте Машерова 5 мая

В сообщении сказано, что по причине подготовки к торжественным мероприятиям, которые посвящены Дню Победы, 5 мая в период с 22.00 до 00.00 6 мая будет ограничено движение всего транспорта по проспекту Машерова. В ГАИ уточнили, что речь идет про участок от улицы Даумана до проспекта Победителей. В ведомстве просят водителей учитывать указанную информацию в момент выбора маршрута в данные дни.