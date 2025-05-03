Акции «Тротуарная астрономия» пройдет в Иркутске 3 мая

Сегодня, 3 мая, когда весь мир отмечает Международный день астрономии, Иркутское региональное астрономическое общество приглашает всех желающих на увлекательные наблюдения через телескопы. Сообщил в своем тг-канале Павел Никифоров, председатель Иркутского Регионального Астрономического Общества (ИРАО).
— Телескопы будут выставлены на площадках в городах, селах, поселках и деревнях Иркутской области, Республики Бурятия и Забайкальского края. В Иркутске в этом году наблюдения состоятся на семи площадках, — говорится в сообщении.
Иркутск впервые присоединился к международной акции «Тротуарная астрономия» в 2007 году и с тех пор ежегодно радует жителей и гостей города возможностью насладиться звездным небом. С 2018 года к этому замечательному событию присоединились и другие города региона.
Список площадок для Вечера тротуарной астрономии 2025 года и время проведения мероприятия — с 21:00 до 22:00−23:00.