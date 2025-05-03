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Движение на Свердловской набережной ограничили из-за коммунальной аварии

Накануне дорога буквально ушла под воду.

Источник: соцсети

Движение по Свердловской набережной в сторону Пискаревского проспекта затруднено из-за коммунальной аварии у дома № 34. Об этом предупредили в пресс-службе «Водоканала».

От Арсенальной улицы перекрыты две из трех полос. Причиной стал прорыв на трубопроводе холодного водоснабжения. Авария произошла 2 мая, в результате чего вода хлынула на проезжую часть. К 21:50 течь удалось локализовать, но «Водоканал» до сих пор устраняет последствия. Работы ведутся в круглосуточном режиме, сроков завершения пока не называют.

— О завершении работ и снятии ограничений движения предприятием будет сообщено дополнительно, — уточняется в сообщении.

Водителям советуют заранее планировать маршрут с учетом ограничений. Ранее в мае похожий инцидент произошел во Фрунзенском районе — там прорвало трубу с горячей водой во дворе рядом с парковкой. Коммунальные службы города в этом месяце работают в усиленном режиме.