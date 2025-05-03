Движение на Свердловской набережной ограничили из-за коммунальной аварии

От Арсенальной улицы перекрыты две из трех полос. Причиной стал прорыв на трубопроводе холодного водоснабжения. Авария произошла 2 мая, в результате чего вода хлынула на проезжую часть. К 21:50 течь удалось локализовать, но «Водоканал» до сих пор устраняет последствия. Работы ведутся в круглосуточном режиме, сроков завершения пока не называют.