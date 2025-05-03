В Челябинск 3 мая доставят часть мощей великомученицы Варвары: кому помогает

Торжественная встреча ковчега со святыней состоится в 16:45 в Свято-Симеоновском кафедральном соборе. Митрополит Челябинский и Миасский Алексий совершит всенощное бдение, во время которого можно приложиться к святыне.
В воскресенье, 4 мая, ковчег будет доступен для поклонения в Свято-Симеоновском кафедральном соборе с 6:30 до 11:30. Позднюю Литургию праздника святых жен-мироносиц возглавит митрополит Алексий.
В 12:00 ковчег со святыней перевезут в сквер на территории ОКБ № 3, где правящий архиерей совершит чин закладки храма в честь святого страстотерпца Евгения Боткина.
Затем мощи святой Варвары вновь доставят в Свято-Симеоновский собор, а 5 мая святыня отправится обратно, в Санкт-Петербург.
Святая великомученица Варвара является небесной покровительницей всех, чей жизненный путь связан с риском: горняков, артиллеристов, военный, альпинистов, пожарных. Также считается защитницей всех людей от внезапной и насильственной смерти.