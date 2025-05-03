В Ростовской области эвакуировали пятерых людей из горящего дома после атаки БПЛА

В ночь на субботу, 3 мая, в Ростовской области силы ПВО отразили атаку беспилотников. Дроны уничтожили в Каменске, Новошахтинске, Октябрьском, Усть-Донецком и Целинском районах. Об этом в своем телеграм-канале сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.
В поселке Целина из-за падения обломков дрона загорелась крыша двух домов. Один из них был нежилым, а из второго эвакуировали двух взрослых и троих детей.
— К счастью, никто из них не пострадал. Люди находятся у родных. Им будет оказана необходимая помощь, — говорится в сообщении.
Ранее Минобороны сообщило о девяти сбитых беспилотниках над Ростовской областью.