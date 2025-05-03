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В самарском Струковском саду 4 мая пройдет фестиваль «Марш Победы»

4 мая в летнем театре Струковского сада пройдет патриотический фестиваль «Марш Победы» (0+) с участием 26 духовых оркестров из Самары, Тольятти, Сызрани и других городов области.

4 мая в летнем театре Струковского сада пройдет патриотический фестиваль «Марш Победы» (0+) с участием 26 духовых оркестров из Самары, Тольятти, Сызрани и других городов области.

Откроет мероприятие сводный оркестр «Победа» — более 300 юных музыкантов исполнят «День Победы» и «Прощание славянки». В программе также — выступления хоров и ансамблей с песнями военных лет.

Начало в 12:00. Вход свободный.

Ранее мы писали, что с 1 мая на 4-ой очереди набережной начинает работу кинотеатр под открытым небом «Филин». Уже известно расписание бесплатных кинопоказов до 11 мая.

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