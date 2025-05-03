«СКА-Хабаровск» в непростом домашнем матче победил КАМАЗ 2:1

Первый тайм соперники завершили без голов, при этом армейцы в заключительной части отрезка несколько раз были близки к взятию ворот. Дважды мог отличиться Артём Симонян, неплохие шансы на успех не реализовали Юрий Журавлёв и Роман Емельянов.