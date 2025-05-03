«СКА-Хабаровск» в непростом домашнем матче победил КАМАЗ 2:1

31 тур МЕЛБЕТ Первой лиги сезона 2024/25 стартовал с матча в Хабаровске, где хозяева сегодня приняли «КАМАЗ». Игру, в которой красно-синие могли возобновить гонку за выход в первую четвёрку, осложнил дождь, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Первый тайм соперники завершили без голов, при этом армейцы в заключительной части отрезка несколько раз были близки к взятию ворот. Дважды мог отличиться Артём Симонян, неплохие шансы на успех не реализовали Юрий Журавлёв и Роман Емельянов.
«КАМАЗ» ответил на старте второй половины игры после провала в обороне хозяев. Четырёхходовку в штрафной «СКА-Хабаровска» на 49 минуте завершил Даниил Моторин, отправив мяч в ворота Кузнецова пяткой, 0:1. Красно-синие ответили быстро: передачу во вратарскую Рамазан Гаджимурадов на 54 минуте делает голевой, 1:1.
За 15 минут до окончания основного времени матча дальневосточники предприняли атаку левым флангом, и Камран Алиев выкатил мяч в штрафную «КАМАЗа» точно на набегающего Борху Мартинеса. Гости не дали испанцу возможности себя показать: подножка, пенальти, и Георгий Гонгадзе с 11-метрового вонзает снаряд под перекладину — 2:1. До финального свистка счёт не поменялся.
Напомним, 32 тур Первой лиги армейцы проведут в Грозном 11 мая — там они встретятся с командой «Алания». Красно-синие на построение наденут особые футболки, посвящённые 80-летию Победы.