Академик РАН Святослав Медведев скончался 2 мая на 76-м году жизни

Святослав Владимирович посвятил свою научную деятельность изучению нейрофизиологии высших психических функций, исследованию здоровых и патологически измененных состояний мозга. Его работы касались вопросов изучения функциональной организации процессов восприятия, внимания, памяти, речи, мыслительной активности и эмоциональных реакций. Именно благодаря его усилиям в отечественной науке впервые начали применять метод позитронно-эмиссионной томографии для изучения мозга.
«Круг его научных интересов составляли: здоровый и больной мозг человека, измененные состояния сознания, картирование мозга, навязчивые состояния, системы, детектор ошибок, психофизиология медитаций», — рассказали в пресс-службе.
Под руководством Медведева была создана первая российская лаборатория позитронно-эмиссионной томографии, функционировавшая в Институте мозга человека РАН с 1990 по 2017 годы. Благодаря разработанным методам диагностики существенно улучшилось качество лечения онкологических пациентов, увеличилась продолжительность и качество их жизни.
Академиком было подготовлено восемь кандидатов наук, опубликовано свыше 450 научных статей и шесть монографий, получены два авторских патента. Научные достижения ученого отмечены престижными наградами, включая премию имени Ивана Петровича Павлова правительства Санкт-Петербурга, медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, золотую медаль РАН имени Владимира Михайловича Бехтерева и юбилейную медаль «300 лет Российской академии наук».
Президиум Санкт-Петербургского отделения Российской академии наук приносит глубокие соболезнования семье и коллегам покойного.