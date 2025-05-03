Академик РАН Святослав Медведев скончался 2 мая на 76-м году жизни

Святослав Владимирович посвятил свою научную деятельность изучению нейрофизиологии высших психических функций, исследованию здоровых и патологически измененных состояний мозга. Его работы касались вопросов изучения функциональной организации процессов восприятия, внимания, памяти, речи, мыслительной активности и эмоциональных реакций. Именно благодаря его усилиям в отечественной науке впервые начали применять метод позитронно-эмиссионной томографии для изучения мозга.