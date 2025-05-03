В Волгограде и области весной высадили 3,5 млн деревьев

Работа проходит в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экологическое благополучие».
Общая площадь новых лесных насаждений весной выросла до 860 гектаров — это почти на треть больше запланированного. Деревья высаживали во всех 22 лесничествах, больше всего в Нижнечирском, Арчединском, Даниловском, Жирновском, Михайловском и Ольховском, сообщили в облкомприроды.
Несмотря на то что первые два сезона 2025 года выдались не самыми привычными для региона, весенние лесопосадочные работы удалось завершить в полном объеме и в оптимальные сроки.
Для лесовосстановления используют районированный посадочный материал, который обладает высокой приживаемостью в местных климатических условиях. В регионе высаживали саженцы сосны, дуба, акации, ясеня и вяза.