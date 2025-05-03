В Волгограде и области весной высадили 3,5 млн деревьев

Общая площадь новых лесных насаждений весной выросла до 860 гектаров — это почти на треть больше запланированного. Деревья высаживали во всех 22 лесничествах, больше всего в Нижнечирском, Арчединском, Даниловском, Жирновском, Михайловском и Ольховском, сообщили в облкомприроды.