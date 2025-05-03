Новый байкерский сезон стартовал в Приморье

В открытии принял участие губернатор Приморского края Олег Кожемяко, возглавив колонну мотоциклистов, собравшихся на Корабельной набережной Владивостока. В мероприятии приняли участие свыше двух тысяч энтузиастов из различных городов Дальнего Востока и зарубежных стран, сообщили в пресс-службе Правительства Приморского края.
Среди участников оказались гости из Благовещенска, Хабаровска, Южно-Сахалинска, а также любители мотоспорта из соседней КНР. Этот массовый заезд ежегодно привлекает внимание широкой аудитории благодаря своему масштабу.
Маршрут пробега включал символичный проезд по знаменитому Золотому мосту Владивостока, после которого группа разделилась на две колонны: первая отправилась на живописный Русский остров, вторая проследовала к бухте Шамора.
Олег Кожемяко выразил благодарность участникам мероприятия за оказываемую поддержку российским военным, проходящим службу в рамках специальных операций. Открытие сезона приурочено к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.