Новый байкерский сезон стартовал в Приморье

В открытии принял участие губернатор Приморского края Олег Кожемяко, возглавив колонну мотоциклистов, собравшихся на Корабельной набережной Владивостока. В мероприятии приняли участие свыше двух тысяч энтузиастов из различных городов Дальнего Востока и зарубежных стран, сообщили в пресс-службе Правительства Приморского края.