Ричмонд
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Владивосток отметил День леопарда: это было громко и ярко

Костюмированный праздник с забегом прошел на набережной Спортивной гавани.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток отпраздновал День леопарда (12+). Этот хищник наравне с тигром считается одним из главных символов Приморья. Неудивительно, что отдать должное пятнистой кошке, да и просто повеселиться вышли сотни жителей и гостей города.

На набережной Спортивной гавани был устроен традиционный костюмированный забег. Также здесь можно было сделать себе аквагрим, приобрести сувениры, поучаствовать в викторинах и мастер-классах. В общем, узнать много нового или закрепить свои знания об одном из самых редких представителей рода кошачьих на земле.