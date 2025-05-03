Владивосток отметил День леопарда: это было громко и ярко

Владивосток отпраздновал День леопарда (12+). Этот хищник наравне с тигром считается одним из главных символов Приморья. Неудивительно, что отдать должное пятнистой кошке, да и просто повеселиться вышли сотни жителей и гостей города.
На набережной Спортивной гавани был устроен традиционный костюмированный забег. Также здесь можно было сделать себе аквагрим, приобрести сувениры, поучаствовать в викторинах и мастер-классах. В общем, узнать много нового или закрепить свои знания об одном из самых редких представителей рода кошачьих на земле.