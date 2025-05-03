МАРТ сказал про нарушения, найденные при проверке гостиниц Беларуси к 9 Мая

В сообщении говорится, что в связи с приближением мероприятий, которые приурочены к празднованию 80-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне, специалисты ведомства в марте и апреле 2025 года проверили 34 объекта, которые оказывают услуги гостиниц. Также речь идет о проверке объектов общественного питания и бытового обслуживания, находящихся в гостиницах.