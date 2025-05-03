МАРТ сказал про нарушения, найденные при проверке гостиниц Беларуси к 9 Мая. Подробности обнародовали в пресс-службе Министерства антимонопольного регулирования и торговли.
В сообщении говорится, что в связи с приближением мероприятий, которые приурочены к празднованию 80-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне, специалисты ведомства в марте и апреле 2025 года проверили 34 объекта, которые оказывают услуги гостиниц. Также речь идет о проверке объектов общественного питания и бытового обслуживания, находящихся в гостиницах.
В пресс-службе отметили, что в 28 объектах (82%) были найдены нарушения. В частности, правил продажи отдельных видов товаров, осуществления общественного питания и правил гостиничного обслуживания. Специалисты МАРТ обращали внимание на наличие в продаже товаров с государственной символикой Беларуси. Также они акцентировали внимание на оформление торговых объектов, объектов общепита в праздничной тематике, которая посвящена празднованию 80-летия Великой Победы.
В МАРТ уточнили, что среди проверенных гостиниц нареканий не вызвали следующие: «Беларусь», «Юность», «Интурист», расположенные в Бресте. Также нареканий не вызвали отель «Эридан» и туристско-гостиничный комплекс «Лучеса», которые находятся в Витебске. В Гомеле нареканий не было в отношении гостиницы «Сож».
«Субъектам, допустившим нарушения, направлены рекомендации об их устранении, которые были оперативно исполнены», — уточнили в МАРТ.
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