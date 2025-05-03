Специалист объяснил, почему меняются цены на такси в Минске. Подробности агентству «Минск-Новости» сообщил директор предприятия «Столичный транспорт и связь» Юрий Супранович.
Сообщается, что в 2024 году вступил в силу указ главы государства № 32 «Об автомобильных перевозках пассажиров». Согласно документу, все водители такси обязаны зарегистрироваться в реестре автомобильных перевозчиков. Контроль за соблюдением требований осуществляет Транспортная инспекция. Говорится, что после введения новых правил некоторые минчане начали замечать, что стоимость поездки в такси выросла. Водители обращали внимание, что это связано якобы с возросшими налоговыми нагрузками.
По словам Супрановича, в первые недели после внедрения данных норм действительно был небольшой рост цен. Специалист пояснил, что он был вызван скорее временным ажиотажем, чем реальными экономическими причинами.
— Не все сразу поверили, что изменения останутся в силе. Однако со временем ситуация стабилизировалась. Более того, в некоторых случаях стоимость услуг даже снизилась.
Отмечается, что тарифы такси не регулируются государством. Все дело в том, что их устанавливают перевозчики, исходят из рыночных условий, спроса, себестоимости. Особенно чувствителен к колебаниям рынка динамический принцип ценообразования, который используют крупные диспетчерские службы. Именно по этой причине стоимость может меняться в зависимости от времени суток, числа свободных машин, загруженности на дорогах.
— Принципиально ничего не изменилось. Обязательства перед бюджетом существовали и раньше. Указ лишь привел их в более понятный и упорядоченный формат, — подчеркнул директор предприятия.
Он отметил, что сейчас число легальных перевозчиков в реестре продолжает увеличиваться. Супранович уточнил, что подобное дает возможность повысить уровень безопасности пассажиров, а также обеспечить равные условия работы для всех участников рынка.
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