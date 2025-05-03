Специалист объяснил, почему меняются цены на такси в Минске

Отмечается, что тарифы такси не регулируются государством. Все дело в том, что их устанавливают перевозчики, исходят из рыночных условий, спроса, себестоимости. Особенно чувствителен к колебаниям рынка динамический принцип ценообразования, который используют крупные диспетчерские службы. Именно по этой причине стоимость может меняться в зависимости от времени суток, числа свободных машин, загруженности на дорогах.