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ГАИ на выходных уделит повышенное внимание предупреждению ДТП

На территории Минской области в эти дни работают сотрудники спецподразделения ДПС «Стрела».

Источник: Комсомольская правда

МИНСК, 3 мая — Sputnik. Инспекторы Госавтоинспекции на выходных уделят повышенное внимание предупреждению ДТП на дорогах республики, сообщили в пресс-службе МВД Беларуси.

«Наряды ДПС проводят целенаправленные отработки автодорог и улиц по контролю за соблюдением ПДД как автолюбителями и мотоциклистами, так велосипедистами и пешеходами, в том числе на средствах персональной мобильности», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, сотрудники ГАИ будут пресекать грубые нарушения Правил дорожного движения, в том числе выявлять нетрезвых граждан и водителей-бесправников.

В МВД уточнили, что на территории Минской области в субботу и воскресенье работают экипажи спецподразделения ДПС «Стрела».

В министерстве напомнили, что в условиях переменчивой погоды участники дорожного движения должны проявлять особую осторожность и повышенное внимание. Автомобилистам следует выбирать безопасную скорость, держать дистанцию, отказаться от резких маневров, лишних перестроений и обгонов. Предельно внимательными нужно быть при проезде пешеходных переходов и перекрестков.

Пешеходам тоже необходимо быть осторожными при пересечении проезжей части, а в темное время суток использовать световозвращающие элементы, чтобы быть более заметными для водителей.