Российский врач связал авитаминоз с падением качества продуктов питания

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Содержание питательных веществ в современных продуктах питания примерено на 50% ниже, чем в середине прошлого века. Это может быть одной из причин развития авитаминоза у россиян, сказал ТАСС соруководитель направления «Превентивная медицина» НТИ HealthNet, гендиректор союза «Здоровье здоровых» Сергей Чудаков.
Он отметил, что понятие «весенний авитаминоз» устарело, так как россияне, в отличие от жителей прошлых столетий, имеют доступ к свежим овощам, фруктам и другим полезным продуктам круглый год.
«Человек, который питается осознанно и выбирает органические экологически чистые продукты питания, не испытывает весной авитаминоза. Но проблема заключается в том, что, в отличие от прошлых столетий, качество современных продуктов питания ухудшилось. Существует проблема хронической нехватки питательных веществ в продуктах питания. Речь идет прежде всего о витаминах, потому что современные технологии переработки, выращивания пищи, ее хранения и транспортировки привели к существенному падению питательных веществ в продуктах — в среднем, на 50% по сравнению с серединой XX века», — сказал Чудаков корреспонденту ТАСС.
Он назвал это одной из возможных причин, по которым россияне испытывают дефицит витаминов, микроэлементов и ненасыщенных жирных кислот в течение всего года.
Симптомы дефицита витаминов и минералов.
Признаки авитаминоза могут включать в себя снижение работоспособности, быструю физическую и умственную утомляемость, ухудшение качества кожи, ногтей и волос, а также плохую переносимость стресса, частые простуды (более двух раз в год) и проблемы с пищеварением.
«Если человек постоянно следит за качеством употребляемой пищи, пьет витаминно-минеральный комплекс, ему такие проблемы не грозят. Когда появляется стресс, психоэмоциональные нагрузки, средней дозы может не хватать. Одни только фрукты не могут полностью восполнить дефицит питательных веществ, особенно если он серьезный. За рекомендациями лучше обратиться к врачу», — посоветовал эксперт.
Рацион, который будет способствовать профилактике авитаминоза, должен включать зелень, фрукты, овощи и натуральные нерафинированные масла холодного отжима, напомнил он.