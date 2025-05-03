Российский врач связал авитаминоз с падением качества продуктов питания

«Человек, который питается осознанно и выбирает органические экологически чистые продукты питания, не испытывает весной авитаминоза. Но проблема заключается в том, что, в отличие от прошлых столетий, качество современных продуктов питания ухудшилось. Существует проблема хронической нехватки питательных веществ в продуктах питания. Речь идет прежде всего о витаминах, потому что современные технологии переработки, выращивания пищи, ее хранения и транспортировки привели к существенному падению питательных веществ в продуктах — в среднем, на 50% по сравнению с серединой XX века», — сказал Чудаков корреспонденту ТАСС.