Больше 300 домов в Перми на сутки остались без воды из-за ремонта

Ремонт водовода на сутки оставил без воды жителей более 300 домов в Перми, сообщает телеграм-канал городской ЕДДС.
Как рассказывает служба со ссылкой на компанию «Новогор-Прикамье», массовое отключение подачи воды произошло в 10 часов утра 3 мая. Причиной ограничения стал капитальный ремонт водовода на улице Карпинского рядом с домом № 63 А. Под отключение воды попали сразу несколько сотен домов, расположенных в Индустриальном районе города.
Единая дежурно-диспетчерская служба Перми уточняет, что участок с жилыми домами, где произошло отключение, ограничен улицами Декабристов, Рязанской, Геологов, Власова, Дивьинской, Свиязева, Карпинского и 1-й Андроновской. Согласно данным, размещённым на сайте компании «Новогор-Прикамье», ограничение для нескольких сотен домов будет действовать на протяжении суток и завершиться в 12 часов дня 4 мая.
«3 и 4 мая возможны перебои водоснабжения и пониженное давление, вплоть до полного отсутствия воды в пиковые часы потребления», — рассказали в «Новогоре».
В ресурсоснабжающей организации рассказали, что планируют обновить 300 метров водовода — покрыть его специальной смесью, которая должна увеличить срок службы трубопровода. Компания попросила жителей Индустриального района с пониманием отнестись к ситуации. Узнать полный список адресов, которые попали под отключение, можно на сайте организации.