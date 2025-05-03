Больше 300 домов в Перми на сутки остались без воды из-за ремонта

Как рассказывает служба со ссылкой на компанию «Новогор-Прикамье», массовое отключение подачи воды произошло в 10 часов утра 3 мая. Причиной ограничения стал капитальный ремонт водовода на улице Карпинского рядом с домом № 63 А. Под отключение воды попали сразу несколько сотен домов, расположенных в Индустриальном районе города.