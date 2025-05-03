В Екатеринбург прибыл ретропоезд «Эшелон Победы»

Как отметили в пресс-службе Свердловской железной дороги, проект предусматривает уникальный подвижной состав, который использовался в военное время и в послевоенные годы. Свердловчане смогли увидеть солдатские и офицерские вагоны, а также вагон-санпропускник, вагон-электростанцию, вагон-кухню, хлебопекарню и вагон-склад. Кроме того, на открытых платформах поезда представлена историческая военная техника.