В Екатеринбург прибыл ретропоезд «Эшелон Победы»

На железнодорожный вокзал Екатеринбурга 3 мая прибыл ретропоезд «Эшелон Победы». Его запустили к 80-й годовщине Великой Победы.
Как отметили в пресс-службе Свердловской железной дороги, проект предусматривает уникальный подвижной состав, который использовался в военное время и в послевоенные годы. Свердловчане смогли увидеть солдатские и офицерские вагоны, а также вагон-санпропускник, вагон-электростанцию, вагон-кухню, хлебопекарню и вагон-склад. Кроме того, на открытых платформах поезда представлена историческая военная техника.
В 2025 году к юбилею Победы была воссоздана одна из бронеплатформ бронепоезда «Свердловский железнодорожник». Также был отремонтирован медицинский вагон. Восстановлены интерьер и оборудование, собраны инструменты, использовавшиеся военными врачами. Эти вагоны предназначались для эвакуации тяжелораненых в госпитали.
Жители Екатеринбурга смогли ознакомиться с фотографиями фронтовиков, которые были представлены на экспозиции «Вагон Памяти» в двухосном крытом грузовом вагоне.
Во главе «Эшелона Победы» находятся раритетные паровозы ЛВ «Лебедянка» и П-36 «Генерал». Их гудки сообщают о прибытии на станции.