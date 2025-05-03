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«Вода Крыма»: часть Симферополя осталась без воды 3 мая

В Симферополе частично отключили воду 3 мая.

Источник: Комсомольская правда

3 мая в компании «Вода Крыма» сообщили, что в Симферополе до 13.00 не будет воды на улице Мира, проспект Вернадского, 143−157 и улице Беспалова, 106 — 110.

Также до 14.00 пересохнут краны в курортной Евпатории на улице Короленко, 4.

В Керчи частично остались без живительной влаги дома на улицах Дейкало, Льва Толстого, Серго Орджоникидзе. Подачу воды в приморском городе планируют возобновить до 15.00.

«3 мая водоснабжение ограничено в связи с аварийно- ремонтными работами на сетях», — обозначили причину отключений в ресурсоснабжающей компании.

Жилищно-коммунальная инфраструктура, включая водопроводную сеть, в республике изношена, поэтому нередко и возникают различного вида форс-мажоры.