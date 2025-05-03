Красноярский космонавт Кирилл Песков показал виды края из космоса

Первый красноярский космонавт Кирилл Песков опубликовал эксклюзивные снимки родного края из космоса. Фотографиями он поделился в своем телеграм-канале. На снимках, сделанных с высоты МКС, можно разглядеть очертания рельефа, водоемы и горные вершины. Сделанные в марте-апреле кадры он презентовал подписчикам в честь праздника. Также 1 мая Кирилл встретил на орбите свой «полуюбилей». Ему исполнилось 35 лет.
— Хочу поздравить всех с днём Весны и Труда и сделать небольшой подарок — фотографии родных мне мест, возвращения в которые всегда жду с нетерпением. Земляки, узнаёте родные края? — написал космонавт в своем телеграм-канале.
Напомним, что первый космонавт из края Кирилл Песков 15 марта 2025 года попал на околоземную орбиту на борту запущенного с мыса Канаверал Crew Dragon в рамках соглашения о перекрёстных полётах Роскосмоса и NASA. К первому полету земляк готовился семь лет. Сейчас в свободное от работы время он ведет блог. На его канале почти 9 тысяч подписчиков.