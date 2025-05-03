Красноярский космонавт Кирилл Песков показал виды края из космоса

Напомним, что первый космонавт из края Кирилл Песков 15 марта 2025 года попал на околоземную орбиту на борту запущенного с мыса Канаверал Crew Dragon в рамках соглашения о перекрёстных полётах Роскосмоса и NASA. К первому полету земляк готовился семь лет. Сейчас в свободное от работы время он ведет блог. На его канале почти 9 тысяч подписчиков.