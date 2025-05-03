Умер дирижёр, скрипач, заслуженный деятель искусств Татарстана Рустем Утэй

Музыканту было 82 года. Рустем Утэй родился 14 декабря 1943 года. Окончив Казанское музыкальное училище, он преподавал в Старо-Кулаткинской музыкальной школе Ульяновской области. Вернувшись в Казань, стал артистом симфонического оркестра Татарской филармонии. Затем работал дирижёром Марийского музыкального драматического театра.
В 1978—1983 годы Рустем Ибрагимович был дирижёром в Татарском театре оперы и балета, в 1983—1990 годы — преподавателем Казанского музыкального училища. По его инициативе в 1990-е годы был создан оркестр Гостелерадиокомпании «Татарстан», в 2005—2010 годы — Государственный эстрадно-симфонический оркестр РТ.