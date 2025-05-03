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Умер дирижёр, скрипач, заслуженный деятель искусств Татарстана Рустем Утэй

Умер дирижёр, скрипач, педагог, заслуженный деятель искусств Татарстана Рустем Утэй, пишет «Реальное время».

Музыканту было 82 года. Рустем Утэй родился 14 декабря 1943 года. Окончив Казанское музыкальное училище, он преподавал в Старо-Кулаткинской музыкальной школе Ульяновской области. Вернувшись в Казань, стал артистом симфонического оркестра Татарской филармонии. Затем работал дирижёром Марийского музыкального драматического театра.

В 1978—1983 годы Рустем Ибрагимович был дирижёром в Татарском театре оперы и балета, в 1983—1990 годы — преподавателем Казанского музыкального училища. По его инициативе в 1990-е годы был создан оркестр Гостелерадиокомпании «Татарстан», в 2005—2010 годы — Государственный эстрадно-симфонический оркестр РТ.