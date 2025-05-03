В Перми на Коммунальном мосту временно ограничили движение транспорта

В Перми до 12 мая временно ограничили движение транспорта по Коммунальному мосту. Подрядчик проведет ремонт ливнеприемных колодцев и люков, устранит дефекты асфальтобетонного покрытия возле них.
Работы в рамках гарантийных обязательств выполнит ООО «Стройград Плюс» в период со 2 по 12 мая. На время выполнения работ движение организуют по двум полосам — в каждом направлении с частичным перекрытием полосы на участке ремонта.
Время действия временного ограничения движения транспорта по Коммунальному мосту через реку Каму от ул. Борцов Революции до ул. Окулова: с 05:00 2 мая до 06:00 5 мая, с 00:00 8 мая до 05:00 9 мая, с 05:00 10 мая до 06:00 12 мая.
«Гарантийные обязательства подразумевают, что в случае выявления на объектах дорожного ремонта дефектов подрядчик устраняет их за счет собственных средств весь гарантийный срок», — пояснили в городской администрации.
Жителям Перми и гостям города, чей путь пролегает через мост, рекомендуют выезжать заблаговременно, заранее выбирать маршрут следования.