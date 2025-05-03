В Перми на Коммунальном мосту временно ограничили движение транспорта

Время действия временного ограничения движения транспорта по Коммунальному мосту через реку Каму от ул. Борцов Революции до ул. Окулова: с 05:00 2 мая до 06:00 5 мая, с 00:00 8 мая до 05:00 9 мая, с 05:00 10 мая до 06:00 12 мая.