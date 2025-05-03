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Мобильные датчики контроля скорости работают на 9 участках дорог Минска

3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мобильные датчики контроля скорости работают на 9 участках дорог Минска. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Сегодня мобильные датчики контроля скорости работают на следующих участках: пр. Независимости (60, 80 км/ч); МКАД (90 км/ч); пр. Партизанский (60 км/ч); ул. Орловская (60 км/ч); пр. Пушкина (60 км/ч).

Также контроль за скоростью передвижения транспорта осуществляется по ул. Притыцкого (60 км/ч); ул. Маяковского (60 км/ч); пр. Дзержинского (60, 70 км/ч); пр. Жукова (60 км/ч).

Сотрудники Госавтоинспекции просят автомобилистов быть внимательными, соблюдать скоростной режим движения и учитывать погодные условия.