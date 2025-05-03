«Проблемы с тормозами, фарами, комплектацией». «Белтехосмотр» сказал, почему 43,7 тысячи авто не смогли пройти ТО за месяц

«Белтехосмотр» сказал, почему белорусские водители не могут пройти ТО на своих автомобилях. Подробности сообщили в пресс-службе организации.
Согласно данным, в апреле 2025 года доступ к движению получили 188 222 транспортных средства. Уточняется, что физические лица проходили техосмотр чаще. Так, за апрель было выдано 163 140 разрешений.
Вместе с тем в организации обратили внимание, что из общего числа транспортных средств, которые проходили техосмотр во второй месяц весны, у 43 785 автомобилей (20,8%) были различного рода неисправности из-за чего они не смогли пройти ТО с первого раза.
В «Белтехосмотре» уточнили, что самая частая проблема была связана с тормозной системой (40,6%). Среди неисправностей также указаны несоответствия по внешним световым приборам (25%), рулевым управлением (5,5%), элементами комплектации (5,1%).
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