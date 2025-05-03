Запреты на посещение лесов введены во всех областях Беларуси

МИНСК, 3 мая — Sputnik. Ограничения и запреты на посещение лесных массивов введены по всей Беларуси, следует из интерактивной карты Министерства лесного хозяйства республики.
Так, территория Гомельской и Могилевской областей полностью обозначены на карте ведомства красным цветом, это значит, что там введены строгие запреты на посещение лесов из-за четвертого класса пожарной опасности.
В Брестской области запреты действуют почти во всех районах, кроме Дрогичинского, Ивановского, Каменецкого, Лунинецкого, Пинского и Столинского, где введены ограничения.
Схожая ситуация и на Гродненщине, где только в семи районах (Берестовицкий, Берестовицкий, Зельвенский, Мостовский, Свислочский, Слонимский, Щучинский) действуют ограничения, а в остальных — запреты.
В Минской области аналогичная обстановка: посещение лесов ограничено в шести районах (Вилейский, Дзержинский, Логойский, Минский, Молодечненский, Смолевичский), а в остальных полностью запрещено.
На Витебщине только пять районов считаются полностью закрытыми, это Дубровенский, Оршанский, Сенненский, Толочинский и Чашникский, в других действуют определенные ограничения.
Во время ограничений запрещено разводить в лесах костры, организовывать и проводить турслеты, школьные экскурсии и другие массовые мероприятия, заезжать на машинах. Это лишь временные меры, они могут быть сняты с изменением погодных условий.
Нарушителям запретов может грозить штраф — до 12 базовых величин (504 рубля). Если нарушение стало причиной серьезного пожара (была уничтожена или повреждена часть леса), штраф может доходить до 30 базовых (1260 рублей).