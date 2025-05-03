На фестивале «Весна Победы» в Челябинске споют военные песни и покажут ретро-технику

Мероприятие пройдёт в челябинском парке «Сад Победы». Фестиваль стартует в 12:00 на площадке перед монументом тракторозаводцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Там откроют выставку военной и ретро-техники, организуют интерактивные площадки, фотозоны и мастер-классы. Жители и гости города также смогут посмотреть праздничный концерт, а в 14:00 — научиться популярным танцам середины ХХ века на мастер-классе «Вальс после грозы». В 15:15 всех приглашают на открытый показ художественного фильма «Баллада о солдате» (возрастное ограничение: 12+) режиссёра Григория Чухрай.
В честь празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Челябинске подготовили много интересного. Например, в челябинском Историческом музее Южного Урала открыли выставку «Герои Отечества», где представлены оружие, обмундирование, личные вещи военных и фотографии. Экспозиция охватывает сразу несколько эпох: от Отечественной войны 1812 года до наших времён — специальной военной операции. При этом она включает в себя редкие артефакты, многие из которых представлены публике впервые.
Ещё можно заглянуть в Челябинский государственный музей изобразительных искусств. Там открылась уникальная выставка картин 32 художников, многие из которых находились на передовой, работали военными корреспондентами или пережили блокаду Ленинграда.