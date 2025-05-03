На фестивале «Весна Победы» в Челябинске споют военные песни и покажут ретро-технику

Мероприятие пройдёт в челябинском парке «Сад Победы». Фестиваль стартует в 12:00 на площадке перед монументом тракторозаводцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Там откроют выставку военной и ретро-техники, организуют интерактивные площадки, фотозоны и мастер-классы. Жители и гости города также смогут посмотреть праздничный концерт, а в 14:00 — научиться популярным танцам середины ХХ века на мастер-классе «Вальс после грозы». В 15:15 всех приглашают на открытый показ художественного фильма «Баллада о солдате» (возрастное ограничение: 12+) режиссёра Григория Чухрай.