В Омске начали работу дачные ярмарки с товарами для огородников

Четыре площадки расположены на муниципальных рынках: Левобережном (пр-т Комарова, 6), Ленинском (ул. Рождественского, 6), Советском (ул. 20 Партсъезда, 35) и Центральном (ул. Гусарова, 33). Стоимость аренды места составляет от 22 до 100 рублей за 1 кв. м в день. На этих же рынках с 1 мая работают торговые ряды с саженцами, рассадой и удобрениями.