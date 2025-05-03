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В Омске начали работу дачные ярмарки с товарами для огородников

Всего в округах Омска начали работу 16 таких торговых точек.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня в Омске стартовал сезон садоводческих ярмарок. Омичи могут приобрести свежую продукцию, саженцы и удобрения на 16 торговых площадках по всему городу.

Четыре площадки расположены на муниципальных рынках: Левобережном (пр-т Комарова, 6), Ленинском (ул. Рождественского, 6), Советском (ул. 20 Партсъезда, 35) и Центральном (ул. Гусарова, 33). Стоимость аренды места составляет от 22 до 100 рублей за 1 кв. м в день. На этих же рынках с 1 мая работают торговые ряды с саженцами, рассадой и удобрениями.

Еще четыре площадки предоставлены бесплатно на частных рынках: ТК «Октябрьский» (пр-т Космический, 52), мини-рынке «Бригадный» (ул. 75-й Гвардейской бригады, 5), ТК «Первомайский» (ул. Заозерная, 11, корп. 1) и на ярмарке «Забайкальская» (пр. Мира, 71А).

Бесплатные места для сезонной торговли также организованы на восьми дополнительных площадках:

ул. Волховстроя, 88 (со стороны ул. 2-я Дачная);

ул. Химиков, 42;

б. Архитекторов, 5;

ул. 3-я Железнодорожная, 11;

ул. 10-я Чередовая, 26 (со стороны ул. Демьяна Бедного);

ул. Завертяева, 9, корп. 15;

ул. 20-я Амурская, 20Б;

ул. Лермонтова, 134.

Для торговли на этих площадках необходимо подать заявку в департамент городской экономической политики.