В Башкирии могут в два раза увеличить резерв охотничьих угодий

— С целью рационального использования охотничьих угодий и привлечения инвестиций в развитие охотничьего хозяйства Республики Башкортостан с учетом требования федерального и республиканского законодательства в данной сфере на территории республики выделены зоны, планируемые для создания охотничьих угодий, на территории Дюртюлинского, Иглинского и Кушнаренковского муниципальных районов Республики Башкортостан, — отмечается в проекте указа.