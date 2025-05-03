В Башкирии могут в два раза увеличить резерв охотничьих угодий

Соответствующий проект указа главы республики размещен на сайте регионального минэкологии для общественного обсуждения до 6 мая. Изменения хотят внести в схему размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории региона, утвержденную указом главы Башкирии от 3 апреля 2025 года.
— С целью рационального использования охотничьих угодий и привлечения инвестиций в развитие охотничьего хозяйства Республики Башкортостан с учетом требования федерального и республиканского законодательства в данной сфере на территории республики выделены зоны, планируемые для создания охотничьих угодий, на территории Дюртюлинского, Иглинского и Кушнаренковского муниципальных районов Республики Башкортостан, — отмечается в проекте указа.
В республике общая площадь охотничьих угодий составляет 12,9 млн гектаров, следует из текста документа. Из них 9,7 млн гектаров (74,4%) закреплены за охотничьими хозяйствами, остальные 3,3 млн гектаров (25,6%) — общедоступные угодья. В состав общедоступных угодий входит резерв — 24 тысяч гектаров, на которых в будущем планируется создать охотничьи угодья.
В нынешней редакции указа главы Башкирии резервные земли расположены в Дюртюлинском (2,4 тысяч гектаров) и Кушнаренковском (21,7 тысяч гектаров) районах. Министерство экологии предложило включить в состав резервных дон также 20,7 тысяч гектаров на востоке Иглинского района.
К резервам для общедоступных охотничьих угодий минэкологии планирует отнести земли в Иглинском районе восточнее реки Сим и южнее трассы М-5 «Урал», вплоть до границ с Челябинской областью на востоке и Архангельским районом на юге, исключая территории населенных пунктов (Манагора, Тау, Нижние Лемезы, Улу-Карамалы, Ташлы-Елга, Улу-Елан), земли промышленности, энергетики и транспорта.