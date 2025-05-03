Появились подробности о пострадавших при атаке ВСУ на Новороссийск

В субботу утром губернатор Кубани Вениамин Кондратьев заявил, что в результате массированной атаки киевского режима в Новороссийске были повреждены три многоквартирных жилых дома. В результате, по предварительным данным, пострадали четыре человека, в том числе двое детей. Также обломки БПЛА повредили три резервуара на зерновом терминале, начался пожар, который позже был потушен.