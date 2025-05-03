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Сироты на коленях: в Самаркандской области разгорается скандал после видео из школы

Vaib.uz (Узбекистан. 3 мая). На днях в социальных сетях появилось шокирующее видео, которое вызвало бурю обсуждений.

Источник: Vaib.Uz

На кадрах — два школьника, мальчик и девочка, стоят на коленях перед другой ученицей и просят у неё прощения. По информации из поста, опубликованного с видео, всё это происходит в школе № 21 Пахтачинского района Самаркандской области.

Автор видео утверждает, что на коленях — брат и сестра, оставшиеся сиротами. Их якобы заставили извиняться перед одноклассницей из обеспеченной семьи. Более того, как отмечается, всё происходило на глазах некоторых сотрудников школы — но никто из взрослых не вмешался, а, наоборот, они даже поддерживали происходящее.

По видео неясно, за что именно школьники просят прощения. Однако контекст, в котором детей заставляют унижаться публично, вызвал волну возмущения в сети.

Министерство дошкольного и школьного образования дало официальный комментарий. В сообщении ведомства отмечается, что инцидент произошел около года назад. В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку. В ведомстве пообещали позже предоставить уточнённую информацию о произошедшем.

Но даже если эти дети что-то нарушили — разве это повод ставить их на колени и угрожать отчислением из школы, чтобы добиться публичного покаяния? Это не воспитание, а унижение.