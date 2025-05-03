Сироты на коленях: в Самаркандской области разгорается скандал после видео из школы

Автор видео утверждает, что на коленях — брат и сестра, оставшиеся сиротами. Их якобы заставили извиняться перед одноклассницей из обеспеченной семьи. Более того, как отмечается, всё происходило на глазах некоторых сотрудников школы — но никто из взрослых не вмешался, а, наоборот, они даже поддерживали происходящее.