В Омске предложили сносить памятники архитектуры, если они в аварийном состоянии

30 апреля на заседании комитета Омского городского Совета по вопросам экономического развития депутаты проголосовали за законотворческую инициативу, которая предполагает наделение региональных и городских властей полномочиями по лишению исторических зданий статуса памятников архитектуры. Это касается в том числе аварийных и расселённых жилых домов.
Парламентарии считают, что законодательные нормы СССР, направленные на защиту исторических объектов, устарели. Для того чтобы лишить здание охранного статуса, требуется решение правительства, что, по мнению депутатов, создаёт излишнюю бюрократию. Предложение заключается в упрощении этого процесса путём внесения изменений в Жилищный кодекс РФ и статью 50 Федерального закона «Об объектах культурного наследия».
Председатель комитета Алексей Провозин подчеркнул, что необходимость реформы давно назрела. Он отметил, что в Омске существует несколько объектов, которые давно стоят пустыми, разрушаются и которыми невозможно распорядиться. По словам Провозина, такие здания, оставшиеся после расселения, требуют колоссальных затрат на восстановление, а бюджетные средства должны направляться на более нужные объекты, такие как школы и детские сады.
Разработчики инициативы предполагают, что в понятие «распоряжаться» войдёт широкий перечень действий, включая сдачу в аренду, передачу в оперативное управление, продажу или, в крайнем случае, снос. В качестве примера он привёл особняк на Звездова, который фактически обветшал до руин. Восстановить его почти нереально, считает Провозин, так что снос дома остаётся единственным возможным решением.
Если предложенные изменения будут одобрены на пленарном заседании горсовета, они будут направлены в Законодательное собрание Омской области. В случае принятия в регионе инициатива поступит в Государственную Думу РФ.