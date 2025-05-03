В Омске предложили сносить памятники архитектуры, если они в аварийном состоянии

Председатель комитета Алексей Провозин подчеркнул, что необходимость реформы давно назрела. Он отметил, что в Омске существует несколько объектов, которые давно стоят пустыми, разрушаются и которыми невозможно распорядиться. По словам Провозина, такие здания, оставшиеся после расселения, требуют колоссальных затрат на восстановление, а бюджетные средства должны направляться на более нужные объекты, такие как школы и детские сады.