Ричмонд
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Во время сплавов в Башкирии перевернулись в реках семь человек

Госкомитет по ЧС Башкирии рассказал о случаях на воде.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии накануне, 3 мая, произошло два случая с перевернувшимися во время сплавов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Госкомитета по ЧС.

По предоставленным данным, в Белорецком районе Башкирии группа из пяти туристов из Москвы и Санкт-Петербурга сплавлялась на трех байдарках по Малому Инзеру. В какой-то момент отдыхающие не справились с Айгирскими порогами и перевернулись. Спасатели благополучно вытащили людей из ледяной воды.

В Зилаирском районе на реке Сакмара перевернулся каяк с двумя туристами. ЧП произошло на пороге Яман-Таш. Пострадавших нет.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.