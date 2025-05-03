Во время сплавов в Башкирии перевернулись в реках семь человек

По предоставленным данным, в Белорецком районе Башкирии группа из пяти туристов из Москвы и Санкт-Петербурга сплавлялась на трех байдарках по Малому Инзеру. В какой-то момент отдыхающие не справились с Айгирскими порогами и перевернулись. Спасатели благополучно вытащили людей из ледяной воды.