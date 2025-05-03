Новосибирская певица Пелагея записала песню для сборника «Музыка Победы»

Пелагея спела «Вечер на рейде» («Споемте, друзья!») композитора Василия Соловьёва-Седого на стихи Александра Чуркина. На видео к релизу она рассказала о своём герое — прадедушке Василии Петрове. Фронтовик дошёл до Берлина, но впоследствии скончался от ранения.