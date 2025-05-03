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Новосибирская певица Пелагея записала песню для сборника «Музыка Победы»

Певица исполнила композицию «Вечер на рейде» («Споемте, друзья!»).

Источник: Соцсети

Певица из Новосибирска Пелагея приняла участие в записи музыкального сборника «Музыка Победы». Она и другие артисты исполнили легендарные военные композиции в современной аранжировке.

Пелагея спела «Вечер на рейде» («Споемте, друзья!») композитора Василия Соловьёва-Седого на стихи Александра Чуркина. На видео к релизу она рассказала о своём герое — прадедушке Василии Петрове. Фронтовик дошёл до Берлина, но впоследствии скончался от ранения.

«Это один из очень важных элементов нашей идентичности и самоидентификации национальной. Забывать об этом — значит предать память предков», — сказала Пелагея.

Участие в записи альбома также приняли Татьяна Куртукова, Джанго, SHAMAN, Олег Газманов и другие. Цель проекта — сохранить память о Великой Победе и объединить людей с помощью музыки. Послушать треки можно на интернет-платформах.

«Собранные средства от прослушивания песен будут направлены на поддержку ветеранов Великой Отечественной войны, а также участников СВО», — говорится в публикации пресс-службы мэрии Новосибирска.