Хабаровчане смогут противостоять мошенникам через новые функции от Госуслуг

Еще с 1 апреля в стране начало действовать ограничение на число абонентских номеров, чтобы преступники не могли владеть сотнями телефонов для обмана людей. На начало 2025 года 25 тысячам человек принадлежали 6 миллионов SIM-карт. Теперь на одного гражданина приходится до 20 номеров.