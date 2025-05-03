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Хабаровчане смогут противостоять мошенникам через новые функции от Госуслуг

Жителям Хабаровского края предлагают бороться с кибермошенничеством через «Госуслуги» или МФЦ: установить самозапрет на услуги мобильной связи.

Источник: Агентство «Москва»

Жителям Хабаровского края предлагают бороться с кибермошенничеством через «Госуслуги» или МФЦ: установить самозапрет на услуги мобильной связи. Нововведение заработает с 1 сентября 2025 года, сообщается в telegram-канале председателя Госдумы Вячеслава Володина.

Еще с 1 апреля в стране начало действовать ограничение на число абонентских номеров, чтобы преступники не могли владеть сотнями телефонов для обмана людей. На начало 2025 года 25 тысячам человек принадлежали 6 миллионов SIM-карт. Теперь на одного гражданина приходится до 20 номеров.