Главная угроза XXI века: чем постоянный стресс опасен для здоровья

— Для снятия стресса желательно «сменить картинку». На выходных, например, выбраться на природу и как следует погулять — чтобы устать физически, — рассказывает психолог. — Хорошо помогает модный сейчас цифровой детокс — когда человек на день или два просто отключает мобильник. Дело в том, что постоянное присутствие в соцсетях и мессенджерах, переписка, чтение новостей, просмотр «прикольных роликов» — это тоже напряжение.